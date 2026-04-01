Donny van de Beek compartilha ótimas notícias com o Ajax: “Não estou muito longe disso”

Após uma ausência de mais de seis meses dos campos de futebol, Donny van de Beek se aproxima de seu retorno. Na matéria “14 minutos com” do seu ex-clube, o Ajax, ele confirma que se sente “muito bem fisicamente”. “Espero poder me juntar à equipe daqui a algumas semanas.”

Em 23 de setembro do ano passado, tudo deu terrivelmente errado para Van de Beek. Na partida fora de casa contra o Athletic Club, o meio-campista do Girona rompeu o tendão de Aquiles. Van de Beek gritou de dor e precisou passar meses em reabilitação. Agora, ele finalmente se aproxima do seu retorno.

“Estou bem”, começa Van de Beek, que completará 29 anos no final deste mês. “É claro que estou no caminho de volta para voltar a campo, mas, na verdade, está tudo indo muito bem. Sinto-me fisicamente muito bem. Estou bastante motivado para voltar.”

“Estou agora a treinar a todo vapor com o fisioterapeuta e a treinar em campo. Espero poder me juntar à equipe daqui a algumas semanas, então as coisas estão indo bem. Correr em campo é a melhor coisa que existe. Chega um momento em que você fica cansado da academia.”

"Como jogador de futebol, você quer estar em campo jogando com a bola. É nessa fase que estou agora. No fim das contas, você começa a ter cada vez mais reações positivas e dá muita vontade de voltar a jogar de verdade. Mal posso esperar para me juntar ao time, não estou longe disso."

A lesão, suas consequências e os meses de reabilitação não foram fáceis para Van de Beek. “Foi muito difícil, claro”, reconhece ele. “Principalmente nos primeiros meses. Quando algo assim acontece, é extremamente irritante e complicado.”

"Porque é um processo tão longo, e é claro que ninguém tem vontade de passar por isso. Felizmente, já consegui encerrar essa fase e, daqui a algumas semanas, poderei voltar a me juntar à equipe e ajudá-los novamente. Isso é o que mais gosto: treinar com a bola e disputar partidas."

"Trabalhei muito duro. Treinamos todos os dias, inclusive na academia. É claro que não podia fazer muita coisa em campo, e ainda faço alguns exercícios na academia, mas agora meu foco está mesmo de volta ao campo. Estamos na reta final. Falta pouco, mas está tudo indo bem", disse Van de Beek.