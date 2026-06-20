Domínio espanhol e surpresas asiáticas... O que espera a Arábia Saudita?

A seleção espanhola se prepara para um novo confronto asiático ao enfrentar a Arábia Saudita na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, partida de grande importância para os Matadores, que buscam se recuperar do tropeço na estreia e retomar suas chances na disputa pela classificação.

Apesar das diferenças históricas e técnicas que favorecem a Espanha, os números revelam que os confrontos dos “Matadores” contra seleções asiáticas na Copa do Mundo nem sempre foram fáceis ou garantidos, tendo, ao contrário, apresentado muitas surpresas e resultados complexos ao longo das últimas décadas.

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A seleção espanhola disputou sete partidas anteriores contra seleções asiáticas ao longo de sua história na Copa do Mundo, nas quais conquistou quatro vitórias, dois empates e sofreu uma derrota — um balanço que confirma que os Matadores enfrentaram dificuldades em mais de uma ocasião diante de diferentes estilos de jogo do continente asiático.

A estreia ocorreu na Copa do Mundo de 1990, quando a seleção espanhola venceu a Coreia do Sul por 3 a 1 na fase de grupos, antes de as duas equipes empatarem em 2 a 2 na edição de 1994, e, em seguida, repetiram o empate sem gols nas quartas de final da edição de 2002, antes que os espanhóis garantissem a classificação nos pênaltis.

A edição de 2006 testemunhou uma nova vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita por 1 a 0 na fase de grupos, enquanto a seleção espanhola conseguiu superar o Irã por 1 a 0 durante a Copa do Mundo de 2018, confirmando sua vantagem relativa diante das seleções do continente asiático.

Mas a maior surpresa ocorreu na Copa do Mundo de 2022, quando a seleção espanhola foi derrotada pelo Japão por 1 a 2, em uma das maiores zebras do torneio — derrota essa que comprovou que as seleções asiáticas passaram a ser capazes de enfrentar as grandes potências e puni-las quando cometem erros.

Com o confronto contra a Arábia Saudita se aproximando, a seleção espanhola está ciente de que a história por si só não lhe dará vantagem, especialmente porque a seleção saudita chega ao jogo com o ânimo elevado após o empate com o Uruguai, enquanto o Matador busca sua primeira vitória no torneio.

Entre o desejo da Espanha de recuperar seu prestígio e a ambição da Arábia Saudita de continuar causando surpresas, o confronto parece destinado a acrescentar um novo capítulo à complexa história do “Matador” contra as seleções asiáticas na Copa do Mundo.