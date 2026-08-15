O treinador português José Mourinho impõe seu controle total sobre todos os detalhes esportivos do Real Madrid, tornando-se a primeira voz nas decisões sobre a política de contratações, a gestão das categorias de base e até nos detalhes das sessões de treinamento, confirmando que tudo no clube passa por ele desde seu retorno ao comando técnico.

Os detalhes remontam, de acordo com o jornal espanhol "As", ao mês de maio passado, no fim da temporada, quando José Mourinho era o candidato favorito para assumir o comando do Real Madrid, num momento em que Álvaro Arbeloa ainda estava presente.

As conversas começaram naquele momento sem pressa, antes de assumir um caráter oficial mais tarde. Naquela fase inicial, o treinador português apresentou dois pedidos fundamentais: ter voz na política de contratações e que fosse respeitada a hierarquia na estrutura esportiva, algo que se manifestou claramente em ambos os aspectos, de modo que o resumo, três meses após aqueles começos, é que tudo já passa mesmo por Mourinho.

Isso representa o mecanismo de trabalho fundamental do treinador desde seus primeiros dias após o retorno, no qual Mourinho ouve, consulta, compara e confia nas pessoas ao seu redor.

O círculo próximo de Mourinho foi escolhido com extremo cuidado, começando por seus assistentes habituais até chegar às suas próprias contratações, como a nova versão de Sami Khedira, sobre quem o jornal citou fontes que disseram a respeito do jogador alemão: "Ele voltou como líder".

Ainda assim, a decisão final de execução permanece nas mãos de Mourinho, algo que todos percebem claramente no dia a dia dentro do ambiente da cidade esportiva de Valdebebas.

A gestão de Mourinho destaca-se pela sua aposta na aproximação de todos como ferramenta principal no momento atual, deixando clara a hierarquia de forma rigorosa.

O treinador delega tarefas, mas numa proporção menor que outros treinadores, não por falta de confiança, mas por seu desejo de manter tudo sob controle e evitar quaisquer situações que possam causar instabilidade.

A marca do treinador foi além de estabelecer uma série de regras com as quais fundou um novo sistema focado na alimentação, na recuperação de lesões, no cumprimento dos horários e nas refeições coletivas para reforçar o espírito de equipe, com sua gestão se estendendo a detalhes ainda mais profundos.

Os escritórios administrativos testemunharam o envio, pelo treinador, de um relatório técnico no fim do mês de maio, no qual explicava o tipo de jogadores que desejava contratar, focando nas características técnicas em vez de apresentar nomes específicos.

A equipe foi formada com base no princípio de oferecer alternativas em todas as posições e, embora a não concretização da contratação de Rodri tenha representado um revés, o treinador valoriza o esforço empreendido pela diretoria.

A influência de Mourinho ficou clara quando ele interveio em várias decisões e foi ouvido, como na renovação do contrato de Vinícius e na permanência de Thiago Pitarch na equipe.

O treinador português tem voz ativa nos escritórios administrativos, como havia solicitado, embora a decisão final venha logicamente da direção superior, para aplicar a hierarquia em ambos os sentidos.

O controle do treinador se estende também à academia, onde a frase "Vamos ver o que Mourinho vai dizer" tornou-se uma expressão recorrente entre os jovens jogadores que estão recebendo suas oportunidades no momento atual.

O treinador português escolhe especificamente o jogador que quer ter ao seu lado, com base em seu próprio estudo e nos relatórios que recebe. Ele não pede um tipo determinado de jogadores apenas para completar as sessões de treinamento ou as listas, mas pede um jogador específico, especialmente depois de ter passado metade do período de verão trabalhando com esses jovens talentos.

Os treinos apresentam alta intensidade, com a frase "muito trabalho duro" circulando entre todos.

As sessões de treinamento duplas tornaram-se a característica principal, e todas acontecem sob a supervisão do italiano Antonio Pintus, como de costume, além de Antonio Diaz, o preparador físico que veio acompanhando Mourinho.

A marca do treinador Mourinho aparece na continuidade do trabalho com o preparador físico italiano, enquanto Yobis não permaneceu, já que Nuno Santos passou a ser o novo treinador de goleiros.

Pintus e Diaz transformam o trabalho diário em um campo de treinamento que esgota as energias da equipe e, apesar do foco evidente no aspecto físico no momento atual, o trabalho tático também está presente, de modo que esses primeiros meses refletem a forma do novo Real Madrid, em que quase tudo passa por Mourinho.