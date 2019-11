Dom Jayme de Almeida, o ídolo que liga o Flamengo e os peruanos

Na década de 60, ídolo Rubro-Negro desembarcou em Lima e revolucionou o futebol no Peru

Na contagem regressiva para a final da da América, que acontece neste sábado(23), no estádio Monumental, em Lima, os Rubro-Negros tomaram as ruas e estão fazendo da capital peruana um pedaço do Rio de Janeiro. Sem muitos registros de jogos na cidade, um personagem incomum liga o futebol peruano a um dos maiores clubes do .

Trata-se de Jaime de Almeida, ídolo do na década de 40 e pai Jayme de Almeida Filho, campeão da como técnico do Flamengo em 2013. Na década de 60, depois de fazer história na Gávea, Jaime desemabarcou na capital peruana e deixou seu nome marcado no país. Tanto é a relação que teve com os peruanos, que viveu seus últimos dias e pediu para ser enterrado no .

Pelo Flamengo, Jaime de Almeida ganhou três cariocas seguidos, os títulos vieram de 1942 a 1944. Ele foi o único jogador a disputar todos os jogos nos três campeonatos, uma marca impressionante. O meio-campista, que mais tarde seria deslocado para o lado esquerdo, vestiu também a camisa da nos Sul-Americanos de 1942, 1945, 1946. Em 1950 pendurou as chuteiras e passou a trabalhar como auxiliar técnico.



(Jayme de Almeida, o primeiro da direita para a esquerda, com a camisa do Flamengo

Foto: Arquivo Flamengo)

Dez anos depois, começa a história de Jaime no Peru, ele chega ao para comandar um dos maiores clubes do país.

"Ele revolucionou o Alianza e o futebol peruano. Quando ele chegou ao Alianza ele tirou os veteranos e colocou os jovens para jogar. Além disso, eu, particularmente, o tive como pai. Ele me levou na sua casa no Rio, conheci seu filho, seu irmão.", disse Víctor Rostaing, ídolo do Alianza Lima".

Mesmo no Peru, Dom Jayme, não esquecia o Flamengo e compartilhou bastante com seus jogadores sobre a experiência no Brasil.

Victor, ídolo do Alianza Lima, lembra com carinho do treinador e “papa futebolístico”, Jayme de Almeida, ídolo do #Flamengo na década de 40, e diz:



“Ele amava o Flamengo e sánado eu sou Flamengo, a equipe do meu papai futebolístico. Quero que façam muitos gols nos argentinos” pic.twitter.com/n501yrW6cb — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 22, 2019

"Ele me falava muito do Flamengo, que foi volante, jogava assim e depois mudou de posição, que o clube era grande, mas nunca chegou a me dizer que ele era um ídolo eu descobri depois, lendo, buscando. Ele amava muito o Flamengo. Sábado eu sou Flamengo, a equipe do meu papai futebolístico e quero que façam muitos gols nos argentinos. revelou Victor.

Armando Leveau, um dos mais importantes historiadores de futebol do Peru, ressaltou a importância de Jaime de Almeida para a evolução do futebol no país.



(Foto: da direta para à esquerda: Juan, Armando e Victor)

"Os peruanos, o ex-jogadores eram sempre os treinadores. Ele realmente chega aqui e revoluciona não só o Alianza, como o futebol peruano. Aqui era normal treinar com sapatilhas, quando ele vê, se admira, e mandou trocar, tinham que usar sapato de futebol. Começou com ele e depois em todos os times. Ele também era mais doce, conversava, era como um pai para os jogadores".

O historiador também revelou que Jayme de Almeida foi o responsável por profissionalizar ninguém menos que Téofilo Cubillas, o maior jogador da história do futebol peruano.



(Foto: Getty Images)

"Dom Jayme promoveu a Cubillas, inclusive ele tira Victor do time e coloca Cubillas. Foi Dom Jayme quem o revelou, quem o colocou para jogar. Engraçado é que Dom Victor diz que Jayme era como seu pai, mas o colocou no banco", brincou Armando.

Bem descontraído, Dom Victor não ficou chateado por virar reserva de Cubillas.

"Ele tinha melhores condições do que eu, era melhor do que eu. Então, Dom Jayme me chamou e disse: filho, você vai sair porque vai entrar Cubillas. Então eu saí e não entrei mais. Ele me disse, ele joga mais do que você. Mas isso é um orgulho para mim, quem me tirou a camisa 10 do Alianza Lima foi ninguém menos que o melhor jogador do peruano".

Além de profissionalizar Cubillas, Jayme de Almeida ganhou três títulos do campeonato peruano, deixando seu nome marcado para sempre não só com os torcedores do Alianza Lima como também com os apaixonados por futebol no país.