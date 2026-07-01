Doku e Mané na liderança... Divulgação da escalação oficial para o confronto entre Bélgica e Senegal

Rudy Garcia e Pape Thiaw, técnicos da Bélgica e do Senegal, anunciaram as escalações das duas seleções, em preparação para o confronto desta quarta-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A Bélgica liderou o Grupo 7 com 5 pontos, ficando à frente do Egito, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols.
Já o Senegal se classificou entre as oito melhores equipes que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos, após somar apenas 3 pontos no Grupo 9, liderado pela França com 9 pontos.
A escalação da Bélgica foi a seguinte:
Courtois, Arthur Theat, Brandon Michel, Maxim De Kuiper, Castagne, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Jérémie Doku e De Ketelaere.
Já a escalação do Senegal foi a seguinte:
Marou Diao, Ismael Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakate, Idrissa Gaye, Pati Cissé, Habib Diarra, Pape Guié, Sadio Mané,
Eliman Ndiaye e Ismaïla Sar.