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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Doku e Mané na liderança... Divulgação da escalação oficial para o confronto entre Bélgica e Senegal

Bélgica x Senegal
Bélgica
Senegal
Copa do Mundo
Bélgica
Senegal
EUA

Um novo conflito entre a Europa e a África

Rudy Garcia e Pape Thiaw, técnicos da Bélgica e do Senegal, anunciaram as escalações das duas seleções, em preparação para o confronto desta quarta-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Bélgica liderou o Grupo 7 com 5 pontos, ficando à frente do Egito, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols.

Já o Senegal se classificou entre as oito melhores equipes que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos, após somar apenas 3 pontos no Grupo 9, liderado pela França com 9 pontos.

A escalação da Bélgica foi a seguinte:

Courtois, Arthur Theat, Brandon Michel, Maxim De Kuiper, Castagne, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Jérémie Doku e De Ketelaere.

Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
Senegal crest
Senegal
SEN

Já a escalação do Senegal foi a seguinte:

Marou Diao, Ismael Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakate, Idrissa Gaye, Pati Cissé, Habib Diarra, Pape Guié, Sadio Mané,

Eliman Ndiaye e Ismaïla Sar.

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