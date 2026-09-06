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Dois números e duas camisas: Hamza Abdelkarim é o protagonista de um episódio incomum no Barcelona

Barcelona
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H. Abdelkarim
Espanha
Egito

Quais são?

O atacante egípcio Hamza Abdelkarim apareceu com duas camisas de números diferentes no Barcelona, em um episódio marcante que chamou a atenção, depois que seu nome foi incluído na lista do time principal com o número 29, antes de aparecer posteriormente na lista do Barcelona Atlètic com a camisa número 19.

De acordo com as listas divulgadas pelo Barcelona, o nome de Hamza Abdelkarim apareceu na lista do time principal com a camisa número 29, enquanto o atacante egípcio usou o número 19 na lista do time reserva, o que reflete seu vínculo com as duas listas dos times ao mesmo tempo.

Hamza havia se juntado ao Barcelona durante a última janela de transferências de inverno por empréstimo, antes de o clube catalão decidir agir para contratá-lo em definitivo, após as atuações que apresentou com a equipe.

O atacante egípcio chamou a atenção durante o período recente, depois de se juntar de forma surpreendente à lista da seleção do Egito que disputa a Copa do Mundo de 2026, antes de optar por continuar trabalhando sem tirar um período de descanso e se integrar precocemente à pré-temporada do Barcelona sob o comando de Hansi Flick.

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Hamza apresentou atuações de destaque durante a pré-temporada, liderando a lista de artilheiros do Barcelona, garantindo assim seu lugar nos planos de Flick e conquistando a oportunidade de aparecer pela primeira vez no Campeonato Espanhol no confronto contra o Rayo Vallecano na rodada passada.

Apesar das especulações sobre a possibilidade de seu retorno ao time reserva após a contratação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, pelo Barcelona, Flick manteve o atacante egípcio e o conservou na lista da equipe para o confronto contra o Valencia, neste domingo, com Abdelkarim seguindo presente nos planos do time principal, apesar de seu nome também estar vinculado à lista do Barcelona Atlètic.

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