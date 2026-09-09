Dois gols em 15 chances: como Mourinho vai lidar com a nova crise do Real?

O problema das chances desperdiçadas diante do gol representa uma preocupação inquietante para a torcida do Real Madrid nos últimos tempos, mas parece que o técnico José Mourinho enxerga a questão de maneira diferente.

O Real Madrid conquistou uma vitória pouco convincente sobre a Internazionale por 2 a 1 na noite da última terça-feira, na estreia da equipe na Liga dos Campeões da Europa, dias depois de sofrer sua primeira derrota no Campeonato Espanhol diante do Real Betis por 1 a 0.

O Real Madrid chega às zonas de perigo constantemente e cria diversas chances, mas sofre para convertê-las em gols, algo que se refletiu nas reações da torcida no Santiago Bernabéu, que passou a exigir mais efetividade diante do gol.

Quinze chances claras e apenas dois gols

Segundo reportagem publicada pelo jornal espanhol Marca, o Real Madrid criou 15 chances claras de gol nas suas duas últimas partidas contra Real Betis e Internazionale, mas marcou apenas dois gols, números que podem gerar preocupação fora das muralhas do clube.

Jude Bellingham foi um dos jogadores do Real Madrid que mais desperdiçaram oportunidades, tendo perdido duas chances fáceis diante do gol da equipe italiana, que teriam sido suficientes para aumentar a produção ofensiva do time.

Mas a visão de Mourinho e de seus jogadores é diferente, pois eles consideram que a capacidade da equipe de chegar com frequência ao gol adversário é o indicador mais importante, enquanto o problema atual está na finalização e não na forma como a equipe atua ofensivamente.

Nenhuma mudança de caminho

De acordo com a visão dentro do Real Madrid, a equipe tem êxito em encontrar espaços, especialmente durante os contra-ataques rápidos, além de conseguir chegar às áreas do adversário e colocar seus jogadores em situações ofensivas perigosas de forma regular.

Por isso, não há qualquer intenção de realizar mudanças substanciais no estilo de jogo por causa das duas últimas partidas, já que Mourinho mantém a convicção da necessidade de dar continuidade ao método atual, trabalhando na melhoria da tomada de decisões, da precisão e da eficiência no último terço do campo, segundo a Marca.

O técnico português entende que a finalização passa por fases oscilantes, pois a equipe pode converter a maioria de suas chances em gols em algumas partidas, enquanto em outras precisa de várias tentativas para balançar as redes.

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Confiança total dentro do time

As 15 chances claras em duas partidas são consideradas um indicador positivo para a comissão técnica, especialmente porque a equipe ainda está trabalhando para assimilar alguns detalhes e mecanismos próprios do estilo de Mourinho.

O técnico acredita que o entrosamento entre os jogadores do setor ofensivo ainda tem margem para evoluir, mas a equipe já possui as bases que lhe permitem criar perigo de forma constante.

Por isso, Mourinho não quer que seus jogadores percam a confiança por causa de um período temporário de baixa efetividade diante do gol. A mensagem dentro do vestiário do Real Madrid é clara: o caminho não vai mudar.

A equipe precisa de mais efetividade diante do gol, mas não vê motivo para abrir mão do estilo que lhe permite chegar à área do adversário repetidas vezes, apesar do barulho crescente e da impaciência nas arquibancadas do Bernabéu.

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