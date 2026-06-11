Dois clubes da Eredivisie entram em contato com o NEC para se oferecerem como “vítimas de Sano”

Dirk Proper pode já ter disputado sua última partida pelo NEC. O meio-campista está sendo alvo de sério interesse de clubes como o sc Heerenveen e o Sparta Rotterdam, segundo informa a revista Voetbal International.

Proper pode ser considerado um verdadeiro jogador de clube. O jogador de 24 anos, que joga com o pé direito, ingressou na base do time de Nijmegen em 2011 e estreou no time principal em 13 de dezembro de 2019.

Proper tornou-se uma peça fundamental e, por fim, um jogador decisivo para o NEC, pelo qual soma até o momento 185 partidas, 13 gols e 8 assistências.

Um dos seus momentos de destaque no NEC foi a promoção para a Eredivisie em 2021. Proper evoluiu junto com o clube por um longo tempo, mas na última temporada tudo mudou.

Proper perdeu a vaga de titular para Kodai Sano, que se destacou como uma verdadeira estrela da Eredivisie, especialmente na primeira metade da temporada 2025/26.

A Voetbal International sabe que o técnico do NEC, Dick Schreuder, quer manter Proper, mas ao mesmo tempo está ciente de que o contrato de seu pupilo expira em meados de 2027.

Assim, o NEC está aberto a uma venda de Proper, desde que chegue uma oferta satisfatória ao Goffertstadion. O Transfermarkt avalia o valor de Proper em 1,5 milhão de euros.

No Sparta, Rogier Meijer assumirá o comando na próxima temporada. O técnico de Doetinchem foi o responsável máximo pelo NEC entre 2020 e 2025 e, portanto, conhece Proper muito bem.

Enquanto isso, o Heerenveen está se preparando para a saída de Joris van Overeem e Marcus Linday, que despertaram interesse concreto do FC Utrecht e do Sporting Braga, respectivamente. Com a saída de Van Overeem e/ou Linday, Proper é visto como um reforço imediato.