A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou a equipe de arbitragem que conduzirá a partida entre Marrocos e Escócia, na noite da próxima sexta-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

O apito inicial soará exatamente às 23h do dia 19 de junho de 2026, horário do Marrocos, e à 1h da manhã do dia seguinte, horário da Arábia Saudita.

Os Leões do Atlas estrearam-se na Copa do Mundo com um empate positivo contra a seleção brasileira, por 1 a 1, após apresentarem um desempenho sólido e terem estado mais perto da vitória.

Por outro lado, a seleção escocesa lidera atualmente a classificação do Grupo 3 após uma vitória difícil sobre a seleção do Haiti por 1 a 0.

De acordo com a conta oficial da FIFA no “X”, a equipe de arbitragem é composta pelo uzbeque Ilgiz Tantashov, como árbitro principal, acompanhado por seus compatriotas: o primeiro árbitro assistente, Andrei Tsapinko, e o segundo árbitro assistente, Timur Jainulin.

Já o quarto árbitro será o jordaniano Adham Makhadmeh, e o árbitro assistente reserva, o jordaniano Mohammed Al-Khalaf.











