Os capítulos da história de Julián Álvarez continuam, já que ele faltou pelo segundo dia consecutivo aos treinamentos do seu clube, o Atlético de Madrid, justificando a ausência por causa de "doença".

Álvarez faltou ao treinamento do Atlético de Madrid nesta quarta-feira, dois dias após o período de descanso concedido aos jogadores dos Rojiblancos.

O Atlético de Madrid iniciou a caminhada na LaLiga com a vitória sobre o Málaga (2 a 0) e depois o empate (2 a 2) diante do Villarreal, no estádio Metropolitano.

Álvarez entrou como substituto aos 66 minutos da partida entre Atlético de Madrid e Villarreal, e foi recebido com vaias pela torcida do seu clube.

A ausência de Álvarez nos treinamentos do Atlético aumenta a polêmica sobre o seu futuro, que será definido no próximo dia 1º de setembro, assim que fechar a janela de transferências e se souber onde ele vai jogar nesta temporada.

Álvarez havia declarado o desejo de deixar o Atlético de Madrid durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, o que irritou o clube madrilenho.

O Barcelona é considerado o principal destino do atacante argentino, diante do grande desejo do clube catalão de contratá-lo, mas, por outro lado, o Atlético de Madrid segue firme em manter seus serviços e recusa vendê-lo aos Blaugranas.

Por sua vez, o jornal espanhol "Marca" afirmou que, com a proximidade do encerramento da janela de transferências de verão, faltando apenas seis dias, o interesse do Arsenal no jogador é considerado uma possível solução para esse impasse.

O Atlético de Madrid se prepara atualmente para disputar sua terceira partida na LaLiga contra o Sevilla no próximo sábado, no estádio Sánchez-Pizjuán, e ainda não é certa a participação de Julián, após faltar aos treinamentos pelo segundo dia consecutivo.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



