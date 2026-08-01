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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Doença ou Real Madrid? Diomandé fora da concentração do Leipzig

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O clube merengue busca concluir a contratação em questão de horas

O jovem ponta marfinense Yan Diomandé não viajará com a delegação do Leipzig para o centro de treinamentos na Áustria, em uma atitude que reflete a permanência do seu desejo de se transferir para o Real Madrid durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo Florian Plettenberg, jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha", a ausência de Diomandé na viagem era o plano claro desde o início por parte do jogador e do Real Madrid, enquanto as negociações continuam entre os dois clubes, com pressão dos merengues para fechar o negócio neste sábado, ou no domingo no máximo.

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A rede "Sky Sport - Alemanha" havia dirigido uma pergunta a Martín Demichelis, técnico do Leipzig, questionando: "Yan Diomandé está doente. Vocês voarão para o centro de treinamentos às 17h. Diomandé viajará com a equipe? Esse é o plano?".

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Demichelis respondeu dizendo: "Sei que é um grande assunto. Yan está realmente doente. Vamos ver. Ainda não conversei com o médico. Se estiver bem de saúde, deve vir conosco. Se estiver doente, está doente".

As duas partes aguardam as próximas horas, que podem ser decisivas para o futuro do astro marfinense, com o prosseguimento das negociações entre Real Madrid e Leipzig para chegar a um acordo final.


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