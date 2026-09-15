Tudo indica que o brasileiro Richarlison, jogador do Tottenham, ficará afastado dos gramados até o próximo mês de janeiro, exceto em uma situação.

O jornal "The Sun" afirmou que Richarlison não pode atuar na Premier League porque o Tottenham não o incluiu em sua lista de 25 jogadores, depois que ele pediu para sair no início deste verão.

O técnico Roberto De Zerbi quer apenas jogadores comprometidos com a equipe e, por isso, aprovou essa medida drástica.

O atacante Richarlison poderia ter atuado contra o Liverpool na Copa Carabao na noite de terça-feira, mas De Zerbi confirmou que isso não acontecerá.

Isso significa que, muito provavelmente, o artilheiro do Tottenham na temporada 2025-2026 permanecerá em uma situação de incerteza durante os próximos meses, levando os torcedores a se perguntarem como as coisas chegaram a esse ponto.

Richarlison encerrou a última temporada com 11 gols na Premier League, ou seja, mais que o dobro do número de gols do segundo maior artilheiro do Tottenham, e teve papel fundamental na permanência do clube.

A única esperança que resta ao jogador brasileiro é a fuga do inferno do Tottenham para algum dos países onde o mercado de transferências de verão ainda está aberto, como os Emirados Árabes Unidos.

Há notícias sobre a possibilidade de sua transferência para o Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, mas existem dúvidas sobre se o clube conseguirá arcar com seu salário, algo que foi o ponto de discórdia em outras negociações fracassadas neste verão.

O mercado de transferências de verão no Campeonato Grego fecha nesta noite, mas não parece haver nenhuma movimentação iminente.

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Houve conversas sobre sua transferência para o Trabzonspor, onde joga Mohamed Salah, mas isso não se concretizou, já que fontes do Tottenham negaram ter recebido qualquer oferta da equipe turca.

Depois surgiu o Vasco da Gama, clube de infância de Richarlison no Brasil.

Entendia-se que Richarlison estava aberto a uma transferência por empréstimo para lá, mas, com o Tottenham tendo atingido o limite máximo de seis jogadores internacionais emprestados, isso não foi possível.

Acredita-se que o Tottenham tenha aceitado uma oferta de 20 milhões de libras esterlinas do Vasco antes do fechamento da janela de transferências brasileira, às quatro da manhã no horário do Reino Unido, no próximo sábado.