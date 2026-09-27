Do topo da Premier League ao desconhecido: o que aconteceu com Raheem Sterling?

Raheem Sterling era, poucos anos atrás, um dos maiores destaques do futebol inglês e um nome de peso na briga dos grandes da Premier League, mas hoje se vê diante de uma realidade completamente diferente: um jogador de 31 anos sem clube, depois de sua carreira ter recuado de forma marcante desde a saída do Manchester City, apesar de ter afirmado, quando foi apresentado como jogador do Arsenal: "Vocês verão o melhor de mim".

No entanto, a trajetória do ponta inglês tomou um rumo diferente desde então, com seu protagonismo em queda no Chelsea, no Arsenal e no Feyenoord, antes de se ver, aos 31 anos, sem clube e, ao mesmo tempo, envolvido em um caso jurídico na Inglaterra.

Sterling foi preso em maio passado, após um acidente com seu carro na rodovia M3, em Hampshire, sob suspeita de condução perigosa, de dirigir sob efeito de drogas, de posse de óxido nitroso e de não apresentar amostra, antes de ser liberado sob fiança e proibido de dirigir.

Esse episódio foi o mais recente capítulo de um período difícil para o jogador, cujo valor de mercado chegou a cerca de 160 milhões de euros em 2019.

Após brilhar no Liverpool e no Manchester City, transferiu-se para o Chelsea no verão de 2022, mas depois passou a entrar nas contas dos treinadores até ser retirado dos planos de Enzo Maresca e cumprir uma temporada emprestado ao Arsenal.

Sterling não encontrou o caminho para recuperar seu prestígio no norte de Londres, tendo disputado 28 partidas pelo Arsenal, começando 13 delas, com um gol marcado e cinco assistências, antes de retornar ao Chelsea.

Em janeiro de 2026, Chelsea e Sterling encerraram o contrato de comum acordo, e ele se transferiu em seguida para o Feyenoord em uma transferência gratuita, em fevereiro, encerrando uma trajetória de cerca de 14 anos na Premier League.

Mas a experiência holandesa não durou muito, já que Sterling deixou o Feyenoord após um curto período, voltando a ser jogador livre.

O jogador não marca nenhum gol desde setembro de 2024, enquanto suas atuações pelo Feyenoord se limitaram a um curto período antes de sua saída.

E permanece grande a diferença entre a imagem atual de Sterling e a carreira que construiu com o Manchester City, tendo disputado 320 partidas na Premier League pelo Liverpool e pelo City e participado diretamente de 165 gols, antes de partir para o Chelsea depois de anos repletos de títulos.

No momento, Sterling enfrenta uma nova fase de sua carreira longe dos gramados, depois de ter passado de um dos maiores destaques do futebol inglês a um jogador em busca de um novo clube, enquanto seguem os procedimentos jurídicos ligados ao episódio mais recente na Inglaterra.