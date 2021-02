Do que o Vasco precisa para não ser rebaixado à Série B do Brasileirão?

Equipe carioca chega pressionada por vitória contra o Corinthians neste domingo (21)

Quarto rebaixamento? Após iniciar o Campeonato Brasileiro brigando pelas primeira posições, o torcedor do Vasco chega na reta final do torneio vivendo mais um drama na sua história.

O triunfo do Bahia sobre o Fortaleza no sábado (20) deixou a situação da equipe carioca ainda mais complicada na briga para fugir do rebaixamento. Agora, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo é obrigado a vencer o Corinthians neste domingo (21), às 16h (de Brasília), para manter viva as chances de não cair para a segunda divisão.

O Vasco tem Sport, Fortaleza, Bahia e Goiás como concorrentes pela permanência na Série A. Com a vitória deste sábado, o Bahia chegou a 41 pontos, mesmo número do Fortaleza. Com 37, na 17ª posição, o Vasco não poderá mais alcançar os rivais se perder.

Em caso de empate com o Corinthians, o Vasco chegaria na última rodada precisando tirar uma diferença que atualmente está em 12 gols do Goiás.

Sem vencer há quatro rodadas, o Cruzmaltino vem de um empate e três derrotas consecutivas no Brasileirão.