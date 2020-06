Do que o Vasco precisa para ir às semifinais da Taça Rio?

Cruzmaltino precisa secar o Volta Redonda, além de ter que vencer o Madureira, em confronto direto, na próxima rodada

Antes considerado carta fora do baralho, o voltou a ter chances de classificação na . Como o torneio ficou mais de três meses parado, refresque aqui a sua memória sobre o que a equipe precisa para avançar ao mata-mata.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo no DAZN : experimente agora por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Macaé na tarde deste domingo (28), o Cruzmaltino chegou a cinco pontos e ultrapassou o Volta Redonda, um dos concorrentes diretos pela vaga. Agora, a equipe vai à última rodada precisando de um triunfo sobre o , além de precisar torcer por tropeços do Volta Redonda contra o ainda neste domingo, e também diante o Resende no meio da semana.

Mais times

Caso o Voltaço faça quatro pontos nos dois jogos restantes, e o Vasco vença o Madureira, o saldo de gols definirá o segundo classificado do Grupo B.

Taça Rio 2020 - Classificação do Grupo B