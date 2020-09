Do que o Santos precisa para se classificar às oitavas da Libertadores

Equipe paulista venceu o Delfin, do Equador, fora de casa e se aproximou da classificação para a próxima fase do torneio continental

O triunfo por 2 a 1 sobre o Delfin, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Jocay, em Manta, no , deixou o mais próximos de uma classificação para as oitavas de final da da América 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois do resultado positivo fora de casa, a equipe alvinegra mantém a primeira colocação do Grupo G do torneio continental, com dez pontos, e depende apenas de um empate nas duas rodadas que restam para garantir a classificação.

Mais times

Depois de quatro rodadas completas na fase de grupos, o lidera a chave, com dez pontos, seguido pelo Defensa y Justicia, com seis. O , com cinco, é o terceiro e o Delfin, com um, é o lanterna. Cada equipe pode somar no máximo seis pontos até o fim desta fase da competição.

Mais artigos abaixo

Ou seja, com mais um ponto somado, o Santos se garantirá entre os 16 classificados. O próximo adversário da equipe será o Olimpia, do , fora de casa. Basta uma igualdade no jogo que ocorre às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira (1), para o time paulista assegurar a classificação.

Mesmo se for derrotado para o time do Paraguai, o time de Cuca ainda vai precisar somente de um empate na última rodada para ir às oitavas sem depender de outros resultados. O confronto da quarta rodada será contra o Defensa y Justicia na Vila Belmiro. O jogo será às 19h15 (de Brasília) do dia 20 de outubro (terça-feira).