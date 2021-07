Do que o Internacional precisa para avançar na Libertadores?

No jogo de ida das oitavas de final permaneceu o empate sem gols contra o Olímpia, no Paraguai

Campeão da Libertadores em 2006 e 2010, o Internacional teve um início de temporada marcado por turbulência sob o comando de Miguel Ángel Ramírez, mas agora com Diego Aguirre na área técnica a expectativa da torcida colorada não é outra que não seja o Tri continental.

E no caminho rumo a este objetivo o Inter fez um jogo bastante disputado com os paraguaios do Olímpia, no jogo de ida das oitavas de final realizado no Paraguai. No final das contas, prevaleceu o empate sem gols e agora os gaúchos precisam vencer o encontro de volta, marcado para o próximo 22 de julho, para se classificarem às quartas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como nas competições da Conmebol ainda vale o critério do gol qualificado, o empate sem gols acaba não sendo o melhor dos resultados como visitante no duelo de ida. Isso porque tal regra privilegia os gols marcados pelos visitantes. Desta forma, qualquer empate por 1 a 1 ou mais dá a vaga para a equipe paraguaia.

Caso o jogo de volta termina novamente sem gols, a definição da vaga será nos pênaltis. Tanto Internacional quanto Olímpia também avançam em caso de vitórias.