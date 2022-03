Do que o Grêmio precisa para ser campeão gaúcho em 2022?

O Grêmio largou na frente na final do Campeonato Gaúcho de 2022. Com um gol de pênalti, já nos acréscimos, o Tricolor está mais perto da taça do estadual, que está disputando com o Ypiranga. De acordo com o regulamento, vencer o primeiro jogo, coloca o time de Roger Machado em vantagem na briga.

Em busca do quinto título seguido no Gauchão, o Grêmio conseguiu um bom resultado contra o Ypiranga no jogo de ida da final, disputado no Colosso da Lagoa, em Erechim. Para a volta, que vai jogar em casa, então, o Tricolor chega mais confortavelmente do que o adversário, que vai precisar correr atrás do prejuízo.

Depois de um amargo rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2021, tudo o que o Grêmio mais quer neste momento é um título para deixar seu torcedor feliz. E, nesta busca, já deu um bom passo.

Do que o Grêmio precisa para ser campeão?

Depois de dominar boa parte do primeiro jogo da final do Gauchão contra o Ypiranga - mas não sem ser ameaçado pelo adversário -, o Tricolor saiu de Erechim com uma vitória por 1 a 0, graças a um gol de pênalti marcado por Lucas Silva já nos acréscimos do segundo tempo do jogo. Com isso, os homens de Roger Machado têm a vantagem de jogar por um empate no próximo sábado, quando será o jogo de volta.

Por conta do 1 a 0, qualquer vitória ou empate é benéfico para o Grêmio, que terá maior saldo de gols do que o Ypiranga. No caso de uma derrota tricolor por um gol de diferença, a decisão da taça será nos pênaltis, por dois ou mais gols, o time de Erechim é quem leva o título para casa.

O jogo de volta da final do Gauchão será na Arena do Grêmio, no próximo sábado, 2 de abril, novamente às 16h30 (de Brasília).