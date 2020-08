Do que o Grêmio precisa para ser campeão do Gauchão 2020?

Time de Renato Portaluppi venceu o Caxias no primeiro jogo da final do campeonato estadual do Rio Grande do Sul e pode até perder na partida de volta

O está muito próximo de conquistar mais um título estadual. O Tricolor venceu a partida de ida da finalíssima do gaúcho contra o por 2 a 0 e agora pode até perder o jogo de volta, se for por um gol de diferença, que conquistará seu 39º título do Rio Grande do Sul.

Em um campeonato com as datas desmembradas devido à pandemia do novo coronavírus, o retorno do Brasileirão e da Copa do , o acaba oficialmente no domingo (30). Na Arena Grêmio, o Imortal recebe o Caxias para o último duelo dessa edição do certame regional.

Com gols de Pepê e Éverton, ex- , o Imortal se colocou muito perto de mais um título para sua vasta galeria de honras.

QUAIS RESULTADOS DÃO O TÍTULO AO GRÊMIO?

O não conta com gol qualificado. Ou seja, o gol marcado fora de casa tem o mesmo valor que o marcado dentro de seus domínios. Por isso, o resultado final será uma soma simples dos placares dos dois jogos.

Como o Grêmio venceu por 2 a 0 o primeiro compromisso, qualquer vitória ou empate dá o título ao Tricolor. Uma derrota por um gol de diferença também garante o troféu ao Grêmio.

Uma derrota por dois gols de diferença leva a disputa para as penalidades máximas. Apenas uma derrota por três gols de diferença dará o título de campeão direto ao Caxias.