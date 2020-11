Do que o Grêmio precisa para se classificar às quartas de final da Libertadores 2020?

O Tricolor conseguiu uma excelente vantagem sobre o Guaraní, do Paraguai, nas oitavas de final

O Grêmio conseguiu uma excelente vitória no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, ao bater o Guaraní por 2 a 0, no . Jean Pyerre e Pepe fizeram os gols do conjunto tricolor, que agora volta para casa tendo grande favoritismo para avançar às quartas de final da competição.

Mas quais são os resultados que o time comandado por Renato Portaluppi – que, no duelo de ida, vestiu uma camisa da Argentina, com o número 10 de Maradona para homenagear o ídolo – precisa para seguir adiante na competição continental?

pode até perder que avança

Por ter vencido por 2 a 0 fora de casa, o Tricolor pode perder por um gol de diferença no encontro de volta que seguirá para as quartas de final. Ou seja, ainda se perder por 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 e por assim por diante, os gremistas avançam.

Qualquer empate serve

A vantagem obtida pelo Grêmio foi tão grande que qualquer empate também serve para o Tricolor – vale destacar que na Libertadores vale o critério do gol qualificado.

Se perder por 2 a 0, a definição da vaga será nos pênaltis. Em caso de derrota por três gols de diferença, avança o Guaraní.

Quem o Grêmio pode pegar nas quartas?

Avançando, o Grêmio pega quem sair vitorioso do encontro entre e . O também saiu em vantagem, vencendo o duelo de ida, no , por 2 a 1.