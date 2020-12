Do que o Grêmio precisa para se classificar à final da Copa do Brasil?

Com uma vitória simples em casa, Tricolor joga pelo empate no Morumbi para seguir na busca pelo hexacampeonato

Cinco vezes campeão da Copa do , o largou em vantagem para buscar mais um título naquele que é chamado 'o campeonato mais democrático do futebol nacional'. A vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo nesta quarta-feira, 23, em casa, deixa o time de Renato Portaluppi com boas chances de chegar a mais uma decisão - que terá ou do outro lado da chave.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique para experimentar o DAZN grátis por um mês

Do outro lado, o adversário paulista, atual líder do , precisará superar os gaúchos no jogo de volta (quarta-feira, 30 de dezembro, às 21h30 do horário de Brasília) das semifinais desta edição para tentar sua primeira conquista na Copa.

Mais times

Mas, do que o Grêmio precisa para chegar à final da temporada 2020? Veja as possibilidades a seguir.

Quais resultados dão a classificação ao Grêmio na ?

Com o fim do chamado 'gol qualificado' como critério de desempate na Copa do Brasil, o Grêmio já não poderia tentar segurar uma derrota por um gol de diferença no Morumbi - a partir de 2 x 1 para o - para ficar com a classificação. Logo, o time que somar mais gols marcados ao final dos 180 minutos destas semifinais chega à final.

Assim, qualquer empate mantém intocada a vantagem do na série e, claro, uma nova vitória por qualquer resultado também sela a vaga. Caso o São Paulo devolva uma vitória por uma margem simples (um gol de diferença), a o vencedor sairá da decisão na disputa alternada de pênaltis.

Porém, se o Grêmio permitir um placar mais elástico em favor dos paulistas - derrota por dois ou mais gols -, a equipe gaúcha estará eliminada do torneio.