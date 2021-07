Do que o Fluminense precisa para se classificar na Copa do Brasil?

A equipe treinada por Roger Machado foi derrotada por 2 a 1 para os catarinenses na ida das oitavas de final do torneio

Começaram as oitavas de final da Copa do Brasil, e no duelo entre Criciúma e Fluminense quem saiu em vantagem foi a equipe catarinense. Jogando em sua casa, o estádio Heriberto Hulse, o Tigre chegou a abrir 2 a 0 sobre os cariocas, com gols de Hygor e Fellipe Matheus, mas Abel Hernández diminuiu em cobrança de um pênalti que gerou muita polêmica.

O próximo encontro está marcado já para este sábado (31), às 16h30 (de Brasília) e o Criciúma, atualmente na Série C, terá a vantagem do empate para seguir às quartas de final da competição mais democrática do Brasil.

Vale destacar que, ao contrário do que acontece em competições como Libertadores e Sul-Americana, a Copa do Brasil não conta com o critério do gol qualificado (vulgarmente conhecido como o critério do gol fora de casa). Desta forma, o cálculo é simples para este confronto: o empate é do Criciúma e vitória por um gol de diferença do Fluminense leva a contenda para a disputa de pênaltis.

Qual resultado serve para o Fluminense?

Desta forma, para avançar às quartas de final, o Fluminense precisa vencer o Criciúma por dois gols de diferença. Considerando a atual campanha, metade das 24 vitórias do Tricolor das Laranjeiras foi por uma margem igual ou superior a dois gols de diferença.