Do que o Fluminense precisa para se classificar na Copa do Brasil?

Time de Fernando Diniz segurou um 0 a 0 no primeiro Fla-Flu das oitavas de final em 2023

Não foi fácil, mas o Fluminense conseguiu segurar a pressão do Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil 2023, na terça (16), e chega vivo para o jogo de volta do Fla-Flu no mata-mata. O empate em 0 a 0 no Maracanã deixa o confronto em aberto para o duelo de volta.

A igualdade nos primeiros 90 minutos deixa um cenário bem simples para a classificação às quartas: quem vencer o novo clássico no Maracanã, marcado para 1º de junho, avança de fase. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis.

Em anos anteriores, um empate com gols no jogo de volta seria favorável ao Fluminense, já que é o Flamengo que terá o mando de campo para a partida de volta. No entanto, a CBF descontinuou a regra dos gols marcados fora de casa como critério de desempate para as chaves, o que obriga um vencedor no saldo agregado das duas partidas - ou na marca do pênalti.

Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar no dia 1º de junho, uma quinta-feira, às 20h do horário de Brasília.