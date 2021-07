Do que o Fluminense precisa para avançar na Libertadores?

O Tricolor das Laranjeiras conseguiu uma grande vitória sobre o Cerro Porteño na ida das oitavas de final da Libertadores

Em sua sétima participação na Libertadores da América, o Fluminense deu um passo importante para avançar às quartas de final da competição continental. Depois de se classificar na primeira posição do “Grupo da Morte”, junto com o River Plate, o Tricolor das Laranjeiras começou as oitavas de final com uma grande vitória sobre o Cerro Porteño, fora de casa.

A equipe treinada por Roger Machado bateu os paraguaios por 2 a 0, em excelente partida de Caio Paulista – autor das assistências para ambos os tentos. Nenê abriu a contagem, tornando-se, aos 39 anos e 359 dias, o jogador mais velho a balançar as redes na história da competição. Egídio ampliou, também no segundo tempo. O jogo de volta está marcado para a próxima semana, no Rio de Janeiro. Mas do que o Fluminense precisa para seguir adiante na Libertadores?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Qualquer empate serve ao Tricolor

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com os 2 a 0 em sua conta, o Fluminense pode empatar por qualquer placar que segue para as quartas de final da competição. Obviamente, qualquer vitória tricolor também sacramenta a vaga.

Fluminense pode até perder que segue

A vantagem é tão boa que até mesmo uma derrota por 1 a 0 serviria ao clube da Rua Álvaro Chaves. Como na Libertadores vale o critério do gol marcado fora de casa, qualquer outra derrota por um gol de diferença - como 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 e por assim em diante – também serve à equipe treinada por Roger Machado.

Caso seja derrotado por 2 a 0, a definição será nos pênaltis. Na eventualidade de perder por outros placares com dois gols de diferença, como 3 a 1, o Cerro Porteño avançaria graças ao critério do gol qualificado – que, vale destacar, só é válido em torneios da Conmebol aqui na América do Sul.