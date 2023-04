Do que o Barcelona precisa para ser campeão de La Liga 2022/23?

Barcelona de Xavi tem boa vantagem na liderança e pode ser campeão de La Liga com rodadas de antecedência

O Barcelona de Xavi já faz as contas para soltar o grito de campeão de La Liga na temporada de 2022/23. Com oito jogos restantes no principal torneio espanhol e uma vantagem de 11 pontos para o vice-líder Real Madrid, o clube blaugrana está muito perto de conquistar o 27º título espanhol.

Com 24 pontos em disputa e 11 de vantagem para o Real Madrid (76 x 65), o Barcelona só depende si para ser campeão. Se a diferença se manter em 11 pontos, o time treinado por Xavi levantaria o caneco na 35ª rodada, com três jogos de antecedência.

A situação, claro, pode mudar de acordo com os próximos jogos das equipes. Vale lembrar que o Barcelona só segue vivo na disputa de La Liga, enquanto o Real Madrid ainda joga a semifinal da Champions League e está classificado para a final da Copa do Rei, contra o Osasuna.

Os últimos jogos do Barcelona se dividem. Serão quatro partidas no Camp Nou e outras quatro fora de casa, com a última rodada sendo contra o Celta de Vigo, no Estádio de Balaídos, em Vigo.