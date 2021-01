Do que o América-MG precisa para ser campeão da Série B?

Time do Independênica empatou com o Confiança e agora precisa de um tropeço da Chapecoense para conquistar o troféu nacional da segunda divisão

O está de volta à Série A. Já garantido na elite do Brasileirão na temporada 2021, o time do Independência agora busca a glória máxima possível na atual campanha: o título de campeão da , que será decidido na última partida da temporada.

Neste sábado (22), o Coelho entrou em campo para enfrentar o Confiança. O time mineiro empatou sem gols. Com o resultado, o América empatou com a na liderança da competição, e os catarinenses perderam a chance de recuperar o topo, com a derrota por 2x0 para o Operário na segunda (25). Com os resultados, a decisão do troféu ficou para a última rodada.

Com apenas uma rodada restante na Série B, o Coelho precisa vencer e torcer para um tropeço da . Caso os catarinenses também vençam (ou se os dois times empatarem ou perderem), o desempate será feito nos detalhes, onde o equilíbrio das equipes também chama a atenção.

O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, e está empatado (19 para cada time). O segundo é o saldo de gols, também empatado entre as equipes (19 de saldo para equipe). Só no terceiro quesito é possível encontrar alguma diferença entre as equipes, no número de gols marcados. O América-MG tem 31, contra 29 da Chapecoense, ou seja, também é possível que os números se igualem na partida final. Os próximos quesitos de desempate são confrontos diretos (dois empates, um por 2x2 e outro por 0x0) e cartões vermelhos, onde a Chape acumula três e o América-MG nenhum.

