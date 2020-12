Do que o América-MG precisa para se classificar à final da Copa do Brasil?

Coelho precisa fazer um bom resultado no Independência para garantir a sua classificação; entenda

Com o empate do primeiro jogo, o América precisa de uma vitória por qualquer placar (1 a 0, 2 a 1, por exemplo) para avançar à grande decisão da pela primeira vez em sua história.

O América finaliza o primeiro duelo da semifinal da @CopadoBrasilcontra o @Palmeirascom o empate em 1 a 1, fora de casa. Bora seguir concentrados nos objetivos traçados!#PALxAFC#PraCimaDelesCoelho#SomosSpartapic.twitter.com/Del2ludJ8H — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) December 24, 2020

Caso o placar termina empatado novamente no estádio Independência, a decisão da vaga será nas penalidades. A derrota, porém, elimina o Coelho, e vale lembrar que o gol fora de casa não é critério de desempatenesta fase da Copa do Brasil.

Na segunda posição do Campeonato Brasileiro da , com 57 pontos, e brigando pelo título, o América-MG agora, terá um último compromisso no ano pela competição, neste sábado (27), diante do CRB. O segundo jogo das semifinais diante do Palmeiras acontecerá no meio da próxima semana, na quarta-feira (30).