Do que o Milan precisa para se classificar na Champions League?

Rossoneros saem em desvantagem no jogo de ida, e ficam em situação complicada em busca da vaga na final da Champions

Em busca de sua primeira final europeia desde 2007, o Milan encara a Inter de Milão, seu maior rival, nas semifinais da Champions League 2022/23. No jogo de ida, o resultado não foi muito bom para a equipe Rossonera, que viu os rivais vencerem por 2 a 0.

Para se classificar para a decisão, o Milan precisa vencer o confronto de volta por três ou mais gols de diferença. Como o gol qualificado não é mais um critério de desempate na Liga dos Campeões, uma vitória por dois gols de diferença leva a partida para os pênaltis. Uma vitória por apenas um gol não é o suficiente para os Rossoneros, enquanto um empate ou uma nova derrota também eliminam a equipe.

Esta será a primeira vez em seis anos que uma equipe italiana irá disputar a final do maior torneio de clubes da Europa - em 2017, a Juventus, última representante do país a decidir, acabou derrotada pelo Real Madrid. Em 2023, a final da Champions acontece no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico de Atatürk, em Istambul (Turquia).

Os dois rivais de Milão já se sagraram campeões da Champions League na história: o Milan, campeão pela última vez em 2007, é o segundo maior vencedor, com sete títulos, enquanto a Internazionale já chegou ao topo da Europa por três vezes em sua história - a última delas, justamente, em 2010.