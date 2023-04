Do que o Grêmio precisa para se classificar na Copa do Brasil?

O Tricolor Gaúcho saiu em vantagem em relação ao ABC, na disputa pela vaga nas oitavas de final

Renato Portaluppi optou por não colocar força máxima contra o ABC, de Natal, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e a estratégia deu certo. O Grêmio venceu por 2 a 0 (gols de Mathias Villasanti e Bitello) e volta para casa com uma boa vantagem.

O Grêmio pode até perder por 1 a 0, na partida de volta marcada para 27 de abril, que ainda assim avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Qualquer empate também serve para o Tricolor Gaúcho.

Ao ABC, a missão é a de vencer por três gols de diferença para desclassificar os gremistas. Em caso de vitória por dois gols de diferença do ABC, a definição será nos pênaltis.