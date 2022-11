Do que a Espanha precisa para se classificar às oitavas da Copa do Mundo?

Os espanhóis chegam à última rodada da fase de grupos com grandes chances de classificação para o mata-mata

Considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2022, apesar do elenco recheado de jovens jogadores, a Espanha foi dona de uma das melhores exibições do torneio realizado no Qatar: logo na estreia, La Roja goleou a Costa Rica por 7 a 0, uma das maiores goleadas da história da competição, e lidera o Grupo E.

Os espanhóis poderiam ter sacramentado logo a classificação para as oitavas de final na segunda rodada, mas pegou pela frente uma Alemanha desesperada após derrota frente ao Japão na estreia. Em um jogo bastante disputado, as gigantes ficaram no empate por 1 a 1 e tudo ainda está em aberto antes da última rodada. Mas quais são os resultados que efetivamente classificam a Espanha?

A equipe treinada por Luís Enrique somou 4 pontos até aqui e enfrenta o Japão no próximo dia 1º de dezembro, às 16h. Um empate já garante os espanhóis nas oitavas de final, já que levaria La Roja a cinco pontos e os japoneses ficariam com quatro – o máximo que a Alemanha alcançaria seria quatro, e o máximo que a Costa Rica poderia chegar seriam seis.

Uma vitória simples contra os japoneses, obviamente, garantiria a Espanha no mata-mata. Em caso de derrota frente os Samurais, os espanhóis teriam que torcer para a Costa Rica não vencer a Alemanha.