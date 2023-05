Do que o Brasil precisa para se classificar às oitavas da Copa do Mundo sub-20 de 2023

Seleção brasileira venceu a Nigéria no sábado (27) e se classificou em primeiro lugar no Grupo D

Comandada por Ramon Menezes, a seleção brasileira sub-20 confirmou sua vaga às oitavas de final do Mundial da categoria, através do Grupo D da competição. Neste sábado (27), a seleção brasileira fez a partida decisiva contra a Nigéria e venceu por 2 a 0, confirmando, assim, sua vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo sub-20.

O Brasil começou a última rodada no segundo lugar do grupo, com três pontos e um saldo de gols positivo em cinco. A Itália, porém, vinha na terceira posição, e apesar de ter um saldo negativo de um, tinha a mesma pontuação que a seleção brasileira.

A Nigéria era líder do grupo com seis pontos, mas com a vitória brasileira sobre os africanos e o triunfo italiano sobre a República Dominicana por 3 a 0, os europeus confirmaram o segundo lugar no grupo, pelo saldo de gols.

Vale destacar que os dois primeiros times de cada grupo avançam de forma automática ao mata-mata, e somente os quatro melhores terceiros colocados asseguram vaga na etapa seguinte, com o saldo de gols como critério de desempate.