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Do portal do Iraque... Mbappé comemora a centésima partida pela França

França x Iraque
França
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Copa do Mundo
K. Mbappe
França
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EUA

Jogador do Real Madrid chega à marca dos 100 jogos com os Galos

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, alcançou um feito notável ao ter seu nome incluído na escalação titular dos Bleus, em preparação para o confronto contra o Iraque, na madrugada desta terça-feira, pela segunda rodada da disputa do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé se destacou na primeira partida contra o Senegal, marcando dois gols que levaram sua seleção à vitória por 3 a 1, e agora busca aumentar sua contagem de gols na Copa do Mundo contra o Iraque.

O astro do Real Madrid elevou sua contagem de gols em Copas do Mundo para 14, ficando a quatro gols de Lionel Messi, astro da Argentina, que marcou cinco gols na atual edição da Copa do Mundo.

Mas Mbappé tem outra conquista contra o Iraque: a realização de sua 100ª partida internacional pela França.

De acordo com o site “Transfermarkt”, Mbappé disputou 99 partidas anteriores pela França, nas quais marcou 58 gols e deu 40 assistências.

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Vale lembrar que Mbappé se tornou o maior artilheiro da história da França graças aos dois gols contra o Senegal, ultrapassando seu ex-companheiro Olivier Giroud, que tinha 57 gols.


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