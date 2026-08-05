Nesta quarta-feira, completam-se cinco anos desde a notícia que abalou o mundo do futebol, com o anúncio da saída do argentino Lionel Messi do Barcelona.

Em um dia como este, no ano de 2021, o Barcelona divulgou um comunicado de três parágrafos que dizia: "Apesar de o clube e Lionel Messi terem chegado a um acordo, e do claro desejo de ambas as partes de assinar um novo contrato hoje, isso não pode ser concretizado devido a obstáculos econômicos e estruturais (de acordo com os regulamentos da LaLiga)".

E prosseguiu: "Diante desta situação, Lionel Messi não continuará no Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não tenham podido ser realizados no fim das contas".

O Barcelona encerrou o comunicado agradecendo "ao maior jogador da história por tudo o que ofereceu, desejando-lhe sorte em seus futuros empreendimentos, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional".

Assim, o Barcelona se separou de seu maior astro e recordista em número de gols e títulos.

O jornal "AS" afirmou: "Até hoje, os motivos de sua saída continuam obscuros. Mas é evidente que Messi ainda ama o Barcelona, como fica claro em suas declarações sempre que tem a oportunidade, incluindo sua visita noturna ao estádio Camp Nou durante o período de reformas e suas lágrimas ao partir; porém, surgiu algum desentendimento entre ele e o presidente do clube, Joan Laporta".

As tentativas de reconciliação não renderam resultados além da promessa de erguer uma estátua e realizar uma partida em sua homenagem, mas a verdade é que essa decisão não prejudicou Laporta no âmbito eleitoral, que conquistou três títulos do campeonato, duas Supercopas nacionais e um título de copa nacional nesses cinco anos.