Karim Adeyemi, estrela do Barcelona, voltou ao radar da seleção alemã, com Jürgen Klopp, treinador da Mannschaft, planejando convocá-lo na próxima data.

O jornal catalão "Sport" noticiou, citando relatos da rede "Sky Sport Alemanha", que o jovem atacante de 24 anos entrou nos planos de Klopp para ser convocado na próxima data Fifa.

Adeyemi fez sua primeira partida pela seleção alemã em 5 de setembro de 2021, quando tinha apenas 19 anos, e marcou seu primeiro jogo com um gol na partida que terminou com a vitória de sua equipe por 6 a 0 sobre a Armênia, sob o comando de Hansi Flick, atual técnico do Barcelona.

Apesar de aquele início parecer o prenúncio de uma carreira promissora e importante com a seleção principal, sua trajetória internacional foi marcada por diversos períodos de espera.

Após a queda de seu prestígio, Adeyemi encontrou um caminho de volta pela seleção sub-21. Em 2024, voltou a desempenhar um papel central nas eliminatórias do Campeonato Europeu, marcando cinco gols em três partidas, e aquelas atuações trouxeram seu nome de volta ao radar da seleção principal, fazendo com que retornasse em 2025 aos planos do treinador Julian Nagelsmann para disputar as finais da Liga das Nações da Uefa.

O ex-jogador do Dortmund participou da partida das quartas de final contra a Itália, da semifinal contra Portugal e da disputa pelo terceiro lugar contra a França, mas seu papel permaneceu secundário. Após esse período, foi novamente excluído da lista da seleção e ficou de fora das finais da Copa do Mundo. Agora, Klopp pode lhe conceder uma nova chance.

Sua chegada ao Barcelona neste verão mudou o cenário geral; Adeyemi chegou ao clube catalão vindo do Borussia Dortmund após quatro temporadas passadas na Alemanha.

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O Barcelona pagou um valor fixo de 22 milhões de euros — acrescido de bônus e variáveis — pela contratação do jogador, que encerrou sua trajetória com a equipe alemã marcando 36 gols e dando 24 assistências em 146 partidas.

E o início pelo Barcelona foi positivo; Flick lhe deu um papel de destaque desde o começo, e Adeyemi provou seu valor dentro de campo, marcando nas duas partidas em que começou como titular, além de balançar as redes em seu último jogo contra o Levante.

Adeyemi ainda não garantiu uma vaga de titular indiscutível; o próprio Adeyemi reconheceu que conseguir minutos em campo em um elenco como o do Barcelona não é tarefa fácil. Ainda assim, seu desempenho no início foi promissor, já que sua velocidade, sua capacidade de aproveitar os espaços vazios e sua habilidade para superar os defensores fazem dele uma opção importante para o treinador Flick.

Essa sequência de boas atuações pode abrir a porta para que ele se junte à seleção alemã; após cerca de um ano de sua última participação, Adeyemi se aproxima novamente das fileiras da "Mannschaft", e a chegada de Klopp pode representar um novo começo para o jogador do Barcelona.

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