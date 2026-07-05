O sérvio Novak Djokovic alcançou, neste domingo, um novo feito histórico ao superar o recorde do suíço Roger Federer no número de vitórias nas quadras do torneio de Wimbledon, após derrotar o russo Roman Savolyn por 7-6, 6-3 e 3-6, e 6-3, garantindo assim sua vaga nas quartas de final.

Djokovic, de 39 anos, elevou seu total para 106 vitórias em partidas de simples nas quadras de grama de Londres, superando assim o recorde anterior, que pertencia a Federer com 105 vitórias, mas ainda está longe da detentora do recorde absoluto, a americana Martina Navratilova (120 vitórias).

O ex-número um do mundo enfrentou dificuldades no início da partida contra Saviolin, que buscava igualar seu melhor desempenho em torneios do Grand Slam três anos após ter chegado às quartas de final em Wimbledon. Nadal chegou a estar perdendo por 2 a 5 no primeiro set, antes de empatar o placar em 5 a 5, e, em seguida, vencer o tie-break por 8 a 6.

Apesar de ter perdido o terceiro set, assim como aconteceu na primeira rodada contra o chinês Wu Yibing (102º do mundo) e na terceira rodada contra o francês Arthur Rinderknech (28º do mundo), o sérvio venceu a partida, que durou 3 horas e 26 minutos na quadra principal, sem grandes dificuldades.

Djokovic comentou após a partida: “Foi mais uma vitória após uma partida difícil”, elogiando o desempenho de seu adversário, que se classificou nas eliminatórias: “Roman começou a partida de forma excelente; raramente me sinto em desvantagem diante de qualquer jogador da linha de fundo”.

Djokovic, que busca seu 25º título em torneios do Grand Slam, tenta conquistar seu oitavo título em Wimbledon, igualando assim o recorde de Roger Federer neste tradicional torneio.

O sérvio enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre o canadense Félix Auger-Aliasim (quarto cabeça-de-chave) e o espanhol Alejandro Davidovich (23º cabeça-de-chave), que conquistou seu primeiro título da ATP em quadras de grama em Maiorca pouco antes do início de Wimbledon.