Divulgados os primeiros jogos de Postojoglu pelo Al-Nassr

Reportagens da imprensa revelaram os primeiros jogos em que o australiano Ange Postecoglou, novo técnico do Al-Nassr, atuará com a equipe, após assumir oficialmente o cargo.

Na semana passada, o clube Al-Nassr anunciou a contratação de Postecoglou como novo técnico da equipe, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028, sucedendo o português Jorge Jesus, que deixou o cargo após o término da última temporada.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o clube Al-Nassr chegou a um acordo com o Zamalek para disputar um jogo amistoso durante a segunda fase de sua pré-temporada, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

A segunda fase da pré-temporada começa amanhã, domingo, quando o Al-Nassr se deslocará para a cidade de Abha, onde permanecerá por cerca de 10 dias, até o dia 22 de julho.

Durante esse período, o “Al-Alamy” disputará uma partida amistosa contra o Damak, a primeira sob o comando do técnico australiano, enquanto se negocia a realização de uma segunda partida amistosa contra outra equipe.

Após o término do estágio em Abha, os jogadores terão folga nos dias 23 e 24 de julho, antes de seguirem para a Portugal, no dia 25 do mesmo mês, para participar do estágio no exterior, que se estenderá até 5 de agosto.

Postecoglou comandou a primeira fase da preparação na sede de treinamentos do time, “Dar Al-Nasr”, na capital saudita, Riad, que começou no último domingo e se estendeu até ontem, sexta-feira, antes do dia de folga de hoje, sábado.

O Al-Nassr entra na nova temporada com vários objetivos, entre os quais se destacam a defesa do título do Campeonato Saudita e a conquista da Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez em sua história, além de disputar a Copa do Rei e a Supercopa.