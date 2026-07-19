Divulgação dos melhores jogador e goleiro da Copa do Mundo de 2026

A Espanha continuou comemorando o título da Copa do Mundo de 2026 ao conquistar três prestigiosos prêmios individuais: Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, Pau Cubarsi recebeu o prêmio de melhor jogador jovem e Unai Simón foi coroado o melhor goleiro.

Rodri, o pivô do meio-campo da “La Roja”, recebeu o prêmio após apresentar um desempenho de alto nível que levou a seleção de seu país a conquistar o segundo título mundial de sua história, tendo sido o principal motor da equipe no meio-campo e controlado o ritmo das partidas com grande maestria.

Além disso, Pau Kubarsi, jovem meio-campista de 21 anos, conquistou o prêmio de Melhor Jogador Jovem do torneio, após atuações impressionantes que destacaram seu talento excepcional e confirmaram que o futuro do futebol espanhol está em boas mãos.

Já Unai Simón, goleiro da seleção espanhola, foi agraciado com a Luva de Ouro de melhor goleiro do torneio, após sofrer apenas um gol em oito partidas.