Divulgação do estado de Duko antes do confronto com o Egito

O ponta da seleção belga, Jérémy Doku, voltou aos treinos, um dia depois de ter saído mais cedo de uma sessão de treino, em preparação para a partida de estreia na Copa do Mundo contra o Egito na próxima segunda-feira.

Doku, jogador do Manchester City de 24 anos, teve alguns problemas respiratórios na última terça-feira durante um treino fechado, segundo o jornal belga HLN.

Antes do fim do treino, Doku foi para a sala de treino coberta do Seattle Sounders, um dos clubes da liga americana, como medida de precaução, segundo a reportagem.

Durante a parte aberta à imprensa do treino de ontem, quarta-feira, Doku participou integralmente.

Seu companheiro na seleção belga, Alexis Salimakers, disse acreditar que a comissão técnica da seleção é capaz de manter a forma física de Doku para o torneio.

Ele acrescentou: “Quando Jeremy sai de campo, é natural que surjam imediatamente dúvidas. Mas não é nada grave”.

A seleção da Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo e começa sua campanha enfrentando o Egito, depois enfrenta o Irã e encerra a fase de grupos contra a Nova Zelândia.