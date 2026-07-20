Divulgação da punição prevista para Paredes após os acontecimentos da final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha sobre a Argentina (1 a 0) no último domingo, foi marcada por alguns comportamentos inadequados por parte dos jogadores da seleção argentina após o apito final, tendo Leandro Paredes como principal protagonista.

O incidente começou com uma briga entre Molina e Rodri, quando o lateral argentino deu um tapa no capitão da Espanha enquanto este corria para comemorar o título, o que levou a um confronto entre vários jogadores, entre eles Paredes, Éric García e Gavi, que foram agredidos pelo argentino com empurrões e chutes.

Houve uma discussão entre Paredes e García, e o primeiro empurrou o jogador espanhol; Javi interveio para repreendê-lo por seu comportamento, mas acabou caindo no chão após um empurrão do argentino. Como resultado, Leandro Paredes foi expulso no final da partida.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que esse comportamento violento é punido com suspensão de pelo menos três partidas, de acordo com o regulamento disciplinar

E acrescentou: “O mesmo se aplica ao artigo seguinte do mesmo regulamento, que prevê ‘pelo menos três partidas ou um período de tempo adequado por agressão (incluindo golpes com a cotovela, socos, chutes e mordidas; cuspidas e golpes) contra o adversário ou qualquer outra pessoa que não seja o árbitro da partida’”.

E continuou: “Agora aguardaremos a decisão dos órgãos disciplinares e, seja qual for a punição, ela será aplicada na primeira partida oficial disputada pela seleção argentina. É o que também prevêem os regulamentos e regras da Copa do Mundo de Futebol”.

Também poderá ser aplicada uma multa à Federação Argentina de Futebol devido ao comportamento de vários jogadores durante a cerimônia em que a Espanha recebeu a taça, em virtude de sua conduta antidesportiva ao não olharem para o palco principal.