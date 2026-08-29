José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de convocados do clube merengue para o confronto contra o Málaga, neste domingo, pela terceira rodada de LaLiga.

A lista contou com a continuidade da ausência da dupla Aurélien Tchouaméni e Endrick, que sofrem com problemas físicos distintos, enquanto o treinador completou as convocações com três jogadores das categorias de base: Mario Rivas, Cestero e Alexis Ceria.

Tchouaméni sofre com dores contínuas desde seu retorno das férias que teve após o fim da Copa do Mundo, tendo tido poucas oportunidades de aparecer ao lado dos demais companheiros, e ficará novamente fora dos planos na próxima partida da equipe merengue.

O atacante Endrick está submetido a um programa específico para evitar problemas físicos ao longo da temporada, e problemas no osso da perna também levaram à exclusão do zagueiro Raúl Asencio da lista.



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Juntam-se à lista de ausentes do confronto de amanhã: Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo e Thiago Pitarch.

A lista completa do Real Madrid para a partida contra o Málaga ficou assim:

Goleiros: Courtois, Lunin e Javi Navarro.

Defesa: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries e Mario Rivas.

Meio-campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero e Alexis Ceria.

Ataque: Vinícius Júnior, Mbappé, Espi, Díaz e Yan Diomandé.



