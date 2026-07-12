Disputa entre países pela contratação de Riyad Mahrez

Começam a se delinear os contornos da próxima etapa na carreira do astro argelino Riyad Mahrez, depois que o capitão da seleção da Argélia entrou na mira de dois clubes do Catar durante a atual janela de transferências de verão — um passo que pode levar um dos maiores astros do futebol árabe a uma nova experiência na Liga do Catar, após o fim de sua passagem pelo Al-Ahli de Jeddah, da Arábia Saudita.

Riyad Mahrez, capitão da seleção argelina e ex-jogador do Al-Ahli de Jeddah, entrou no radar de dois clubes do Catar durante a atual janela de transferências, no contexto da busca desses clubes por reforçar seus elencos com um jogador que possui vasta experiência e um histórico repleto de conquistas nos âmbitos continental e internacional.

O interesse dos dois clubes catarianos por Mahrez surge após a trajetória notável do astro argelino, considerado um dos principais jogadores árabes dos últimos anos, graças aos seus sucessos impressionantes nos campos europeus, além de sua atuação marcante com a camisa da seleção da Argélia.

De acordo com o jornal catariano “Al-Raya”, um dos clubes interessados em contratar Mahrez participará da próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia, o que pode representar um importante fator de atração para o jogador, caso as negociações apresentem desenvolvimentos positivos nos próximos dias.

Durante sua passagem pelo Al-Ahli de Jeddah, Mahrez conseguiu consolidar sua posição como uma das principais estrelas do projeto atual do clube, após desempenhar um papel fundamental ao liderar a equipe à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia por duas vezes, além da conquista da Supercopa da Arábia Saudita, sem esquecer suas contribuições decisivas em gols e suas atuações determinantes em diversas partidas.

A saída do capitão da seleção da Argélia faz parte de uma série de mudanças pelas quais o Al-Ahli está passando durante a atual janela de transferências de verão, depois que o clube também anunciou a saída do meio-campista marfinense Frank Kessié, enquanto continuam a circular notícias sobre a possibilidade de saída de outros jogadores estrangeiros, sobretudo o zagueiro brasileiro Roger Ibáñez, no âmbito do plano da diretoria para reestruturar o time e renovar seu elenco.

Espera-se que a diretoria do Al-Ahly tome medidas nos próximos dias para fechar a contratação de um novo ponta estrangeiro, a fim de compensar a saída de Mahrez, enquanto o astro argelino encerra uma trajetória de sucesso com o “Al-Raqi”, deixando para trás um grande legado que permanecerá na memória da torcida do clube, embora a decisão de sua saída não tenha sido do agrado de grande parte dos torcedores do time.