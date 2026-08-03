O período de transferências de verão no futebol marroquino é palco de uma disputa acirrada entre os dois gigantes de Casablanca, Raja e Wydad, com cada um deles buscando reforçar seu elenco em preparação para a nova temporada. Entre a corrida para fechar contratações e as movimentações para manter os pilares do time, as negociações prosseguem em ritmo acelerado dentro dos dois clubes, em meio à expectativa sobre o que os próximos dias irão revelar.

A diretoria do Raja entrou numa corrida contra o tempo para fechar uma das mais importantes contratações do atual período de transferências de verão. O site marroquino "Le360 Sport" revelou que a diretoria do Raja apresentou uma nova proposta à diretoria do Union Touarga, com o objetivo de garantir os serviços do jogador Younes Dahmani.

A mesma fonte esclareceu que o Raja busca concluir a negociação o mais rápido possível, especialmente diante do grande interesse que Dahmani desperta em vários clubes marroquinos, à frente deles o rival tradicional Wydad Athletic.

Younes Dahmani é um dos jogadores que mais brilharam pelo Union Touarga na temporada passada, depois de apresentar atuações de destaque que o transformaram em alvo de vários clubes durante o mercado de transferências de verão.

Wydad próximo de tirar Anas El Mahraoui

Por outro lado, o Wydad segue com suas movimentações para reforçar o elenco com novos nomes, e está próximo de fechar mais uma contratação durante a janela de transferências de verão.

Algumas fontes revelaram que a diretoria do clube vermelho entrou em negociações avançadas com o jogador Anas El Mahraoui e seu clube russo, o Akhmat Grozny, com o objetivo de chegar a um acordo que preveja sua transferência para o time no próximo período.

As fontes acrescentaram que El Mahraoui também é alvo de interesse do Raja Athletic, porém o Wydad parece ser o mais próximo de fechar a negociação no momento.

O Wydad conta com a experiência de El Mahraoui e seu bom conhecimento do ambiente do campeonato profissional marroquino, a fim de oferecer o acréscimo técnico necessário na próxima temporada.

El Asri corre contra o tempo para renovar os contratos dos pilares

Nesse mesmo contexto, Ibrahim El Asri, presidente do Wydad Athletic, segue com seus esforços para manter os pilares do time antes do início da nova temporada.

Fontes confirmaram que El Asri entrou em negociações avançadas tanto com Mehdi Benabid quanto com Mohamed Mofid, na tentativa de convencê-los a renovar seus contratos e permanecer no time.

As fontes acrescentaram que a diretoria do Wydad apresentou uma nova proposta aos jogadores, movida pela vontade de preservar a estabilidade técnica do time e reforçar o elenco antes do início da temporada. Espera-se que os dois jogadores definam sua posição final nos próximos dias, com as negociações entre as duas partes ainda em andamento.

As mesmas fontes indicaram que El Asri enfrenta uma série de casos complexos deixados pela fase anterior, depois que vários jogadores do time recorreram à comissão de conflitos para reivindicar seus valores financeiros ou buscar a rescisão unilateral de seus contratos, o que aumenta a complexidade do cenário dentro do clube antes do encerramento do mercado de transferências.