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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Discussão entre Tuchel e o astro da Inglaterra... Qual foi o motivo?

Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Copa do Mundo
T. Tuchel
J. Pickford
England
Croácia
EUA
Alemanha

A Inglaterra enfrentou a Croácia no confronto decisivo do grupo

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, entrou em uma discussão com um dos astros da equipe durante a partida dos Três Leões contra a Croácia, na noite desta quarta-feira, na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

A partida reuniu as duas equipes mais fortes do Grupo 12 da Copa do Mundo, que também conta com Gana e Panamá.

Durante o confronto emocionante, Thomas Tuchel se envolveu em uma discussão com o goleiro Jordan Pickford.

A discussão entre o técnico da seleção da Inglaterra e seu goleiro ocorreu no momento em que os “Três Leões” estavam vencendo por 1 a 0 em Dallas, no Texas.

O jornal “The Sun” informou que Jeff Sheriffs atua como repórter de campo da Fox na cobertura da Copa do Mundo.

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Jeff disse, aos 17 minutos do primeiro tempo, que a discussão entre Pickford e Tuchel ocorreu porque o goleiro não seguiu as instruções relacionadas ao passe da bola pela retaguarda.

Parece que Pickford estava desequilibrado quando jogou na direção errada, contrariando as ordens do técnico

Sharifz relatou: “Há pouco, Jordan Pickford estava pelo lado esquerdo, desequilibrado, mas mesmo assim conseguiu passar a bola”.

E continuou: “Thomas Tuchel foi diretamente até a linha lateral e disse: ‘Não, passe a bola para o lateral-direito, não vá para aquele lado’”.

E acrescentou: “Beckford respondeu ao treinador, que não ficou satisfeito”.

Tuchel disse a ele: ‘Você sabe o que deve fazer, faça como eu mandei’”.

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