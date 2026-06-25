Discussão acalorada com o árbitro... Vinícius reage à anulação de seu gol com uma frase dura

Uma decisão da arbitragem provocou a ira do brasileiro Vinícius Júnior durante a partida da seleção de seu país contra a Escócia, na madrugada desta quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos.

O Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Vinícius Júnior (dois gols) aos 7 e 45+3 minutos, enquanto o terceiro foi marcado por Matheus Cunha, levando a Seleção do Brasil a liderar o grupo com 7 pontos, à frente do Marrocos, que tem o mesmo número de pontos, mas está atrás no saldo de gols.

Depois de marcar o primeiro gol, Vinícius tentou balançar as redes novamente, o que conseguiu em meio a grande comemoração, mas o árbitro anulou o gol, o que provocou a raiva do jogador brasileiro.

O incidente ocorreu aos 22 minutos da partida, quando o gol do brasileiro foi anulado por decisão do árbitro mexicano César Ramos.

De acordo com o jornal “AS”, o brasileiro disse ao árbitro após o anúncio da decisão: “Isso é uma vergonha”. Vinícius não ficou satisfeito e logo entrou em uma discussão acalorada com o árbitro.

O ataque começou com uma falha da Escócia em seu próprio campo. Vinícius aproveitou a confusão na defesa adversária, avançou, passando pela perna de Hendry, o que lhe permitiu driblar em direção à área, e a jogada terminou com um chute rasteiro e forte que entrou no gol.

A princípio, o gol foi validado sem qualquer contestação, mas o árbitro mexicano revisou a jogada e concluiu que Vinícius havia tocado no pé do zagueiro escocês, anulando assim o gol marcado pela seleção brasileira.