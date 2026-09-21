Discussão acalorada: Bellingham chama Giuliano Simeone de "covarde maldito"

Um relatório da imprensa revelou um episódio curioso no dérbi de Madri, ontem, domingo, protagonizado por Jude Bellingham, astro do Real Madrid.

O jornal "The Sun" afirmou que Jude Bellingham parece ter chamado o astro do Atlético, o argentino Giuliano Simeone, de "covarde maldito", durante a derrota do Real Madrid por dois a um no dérbi.

O astro da Inglaterra, Bellingham, tem uma desavença anterior com Simeone após a Copa do Mundo do verão passado.

As tensões aumentaram após a derrota do Real Madrid por 2 a 1 no estádio Wanda Metropolitano ontem, domingo, marcada por forte clima de tensão.

Simeone desferiu um chute em direção a Bellingham quando o Real Madrid buscava o empate no segundo tempo, e o campeão da seleção da Inglaterra, de 23 anos, levantou-se rapidamente do gramado para confrontá-lo.

O veterano meio-campista do Atlético, Koke, tentou acalmar a situação afastando Bellingham, mas o astro do Real Madrid fez questão de dar a última palavra.

As câmeras, transmitidas no Reino Unido pelo canal Premier Sports, parecem ter flagrado Bellingham gritando: "Dane-se, seu maldito canalha".

O ex-astro do Borussia Dortmund já estava furioso após um bate-boca com outro jogador da seleção argentina no início da partida.

Cristian Romero conseguiu, de alguma forma, evitar o cartão vermelho por sua entrada violenta em Bellingham, apesar de o árbitro ter sido chamado à tela da tecnologia do videoárbitro, e depois Romero pareceu zombar de Bellingham em seguida.

Ao apito final, um Bellingham furioso perseguiu o árbitro Ortiz Arias para questionar suas decisões.

Bellingham gritou: "Dois cartões vermelhos, dois, dois".

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O resultado se mostrou custoso, já que o Real Madrid caiu para a quarta posição no Campeonato Espanhol, enquanto o Atlético ocupa a segunda posição antes de uma pausa internacional de três semanas.

Em sua próxima partida, o Real Madrid receberá o Villarreal, nono colocado, no sábado, 10 de outubro, enquanto o Atlético de Madri viajará para enfrentar o Alavés.