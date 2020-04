Como terminaria a Ligue 1 2019-20 baseado no desempenho dos times?

O PSG é o campeão indiscutível, mas Lyon e outros clubes teriam motivos para se sentirem injustiçados

Depois de o governo francês decretar o encerramento dos eventos esportivos, por causa da pandemia do novo coronavírus, a oficializou o como campeão desta temporada, além de ter definido os classificados para as competições europeias e os rebaixados para a segunda divisão.

Que o PSG, líder com 12 pontos de vantagem e com uma enorme diferença de nível técnico para os demais, seria campeão só um louco discordaria. Mas e em relação às brigas pelas vagas na Champions e e o rebaixamento?

O critério da liga utilizado para tomar a decisão de como ficaria a classificação final foi a média de pontos somados.

Veja a classificação final da Ligue 1 2019-20

Desta forma, Olympique de Marseille (2º) e (3º) garantiram vaga para a Champions, enquanto (4º), (5º) e Nice (6º) ficaram com a Europa League – sendo que duas vagas a mais para este torneio, que seriam definidas através das copas, foram redirecionadas para a Ligue 1.

(19º) e (20º) foram rebaixados. Ou seja: a média de pontos foi um espelho da tabela atual. Mas será que esta foi a forma mais justa de se prever o que poderia acontecer? Uma estatística chamada Expected Points mostra um resultado bem diferente na tabela final.

Resumindo muito, Expected Points (Pontos Esperados, em tradução livre e abreviado como xPTS) mensura a pontuação que um time merece baseado no seu desempenho – e não apenas no resultado frio de uma partida – e vem sendo uma das formas mais utilizadas por apostadores profissionais na hora de fazerem suas apostas.

Esta métrica leva em conta a qualidade das chances criadas pelas equipes nos jogos e aponta o que é um pouco de sorte e o que não é. Ou seja: retrata uma classificação baseada no mérito da qualidade do futebol que uma equipe demonstrou – a sua capacidade de criar e marcar gols, assim como a de evita-los.

De acordo com o Understat, site especializado neste tipo de métrica, o seguiria como incontestável líder – e campeão – do , com 65.68 Expected Points (os números são quebrados por considerarem cada chance de um jogo de futebol). Mérito óbvio e inquestionável.

O que mudaria nas definições da Ligue 1?

Mas como Lille (47.12) e Lyon (46.34) possuem ExPTS maiores do que Marseille (41.73 – 5º no total) e Rennes (41.18 – 6º no total), os torcedores destes clubes podem se sentir mais merecedores de tais vagas. Lembre-se: levando em conta o futebol apresentado, não o resultado final dos encontros.

, Marseille e Rennes ficariam com as vagas para a Europa League. No rebaixamento, o Toulouse não tem do que reclamar: tem o pior xPTS dentre as 20 equipes (28.01).

O Amiens, sim, teria muito a lamentar: sairia da penúltima posição na tabela real para 14º levando em conta os xPTS (32.84). Ou seja, mostrou futebol para ficar até no meio da tabela. Seguindo a lógica dos xPTS, o outro rebaixado seria o Metz (29.04), apesar de estar em 15º na posição geral da Ligue 1.

Levando em conta o merecimento pelo que cada time vinha fazendo em campo, a tabela da Ligue 1 poderia ser diferente. Mas a verdade é que, em meio a uma situação tão difícil, não há maneira ideal de se definir um campeonato inteiro: sempre haverá pelo menos um time injustiçado.

Confira abaixo a tabela da Ligue 1 baseada nos xPTS

1º PSG (65.68) - campeão

2º Lille (47.12) – vaga na Champions

3º Lyon (46.34) – vaga na Champions

4º Monaco (42.47) – vaga na Europa League

5º Marseille (41.73) – vaga na Europa League

6º Rennes (41.18) – vaga na Europa League

7º Reims (40.42)

8º (40.05)

9º (37.74)

10º Angers (37.49)

11º (37.06)

12º (35.91)

13º Nice (35.62)

14º Amiens (32.84)

15º Nimes (32.69)

16º Saint-Etienne (32.68)

17º (31.19)

18º Brest (30.64)

19º Metz (29.04) - rebaixado

20º Toulouse (28.01) – rebaixado