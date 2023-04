Diretoria não vê evolução no trabalho de Vitor Pereira no Flamengo e se articula por demissão do técnico

Dirigentes já discutem nomes de possível substituto; elenco tem reapresentação agendada para terça-feira

Depois da humilhante derrota para o Fluminense por 4 a 1, a diretoria do Flamengo decidiu trabalhar pela saída do técnico Vitor Pereira. Segundo soube a GOAL, a cúpula rubro-negra entende que não houve evolução no trabalho no período de quatro meses e a saída é o melhor caminho.

A segunda-feira promete ser de reuniões, como adiantou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, na saída do Maracanã O mandatário, inclusive, não fez questão de bancar o trabalho do técnico e deixou em aberto a possibilidade de demissão.

“Não é o resultado que a gente queria perder da maneira que a gente perdeu. Tem que rever alguma coisa, mas isso não passa por alguma troca ou situação que você vá 22h, 23h da noite decidir. Amanhã com calma vou estar com as pessoas que devo estar, muito provavelmente, vou estar com o Vítor. Por enquanto, tudo normal”. O elenco, inclusive, ganhou folga nesta segunda e tem reapresentação agendada para terça-feira. Ao longo do dia, a ideia da diretoria é conversar com Vitor Pereira sobre a saída. A multa, hoje cerca de R$ 15 milhões, não é considerada um empecilho.

Ainda segundo soube a GOAL, a diretoria já discute o nome de um substituto. Uma movimentação pelo retorno de Jorge Jesus, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, não está descartada. Além disso, Jorge Sampaoli, livre no mercado desde que deixou o Sevilla, aparece como uma opção. O técnico argentino sempre esteve na lista do presidente Rodolfo Landim.

Conforme trouxe a GOAL, a diretoria rubro-negra decidiu fazer uma avaliação mais profunda do trabalho de Vitor Pereira após o Campeonato Carioca. A decisão veio logo após a derrota para o Fluminense na última rodada da Taça Guanabara. Antes disso, Vitor Pereira havia perdido a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana.