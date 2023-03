Diretoria do Flamengo planeja avaliação do trabalho de Vitor Pereira após o Campeonato Carioca

Lema interno é de silêncio e trabalho com foco na tentativa do primeiro título da temporada

Depois de mais uma derrota do Flamengo, desta vez para o Fluminense, na última rodada da Taça Guanabara, o técnico Vitor Pereira chegou a ser ovacionado pelos tricolores após o jogo no Maracanã em tom de provocação e foi chamado de burro pela torcida rubro-negra. Apesar da pressão externa, a diretoria manterá o português no cargo e planeja uma avaliação mais profunda depois do Campeonato Carioca.

Segundo soube a GOAL, a diretoria gosta do trabalho que vê no dia a dia do Ninho do Urubu e espera pelos resultados dentro de campo. A Taça Guanabara não era considerada o mais importante internamente, o foco está no Campeonato Carioca. Até por isso, Vitor Pereira optou por fazer algumas mexidas na equipe para o confronto contra o Fluminense.

As mexidas, no entanto, causaram estranheza internamente. Os jogadores não esperavam pela escalação que foi a campo e foram surpreendidos na manhã de quarta-feira (09), quando o técnico reuniu o grupo para mostrar o time que começaria diante do Fluminense. As opções durante a partida também não foram bem compreendidas.

A entrada de Matheusão, ao invés de Pedro, não foi bem explicada. O atacante, inclusive, chegou a achar que entraria em campo quando o treinador optou por colocar Fabrício Bruno. Ele viu a sinalização, correu e empolgou a torcida que ficou animada com a possibilidade da entrada do camisa 9, mas era um mal entendido.

Na coletiva, Vitor Pereira se limitou a dizer que Pedro estava voltando de lesão e tinha feito apenas um treino. O jogador, no entanto, estava em condições de participar da partida. A não utilização do jovem Matheus Gonçalves também foi algo que pegou os rubro-negros de surpresa.

A explicação do técnico foi de que, no entendimento dele, a partida pedia pela participação de Matheusão, o centroavante que entrou no lugar de Gabigol, e não por Matheus Gonçalves, ou seja, questões de características.

O técnico seguiu com o discurso amistoso, de que todos estão trabalhando duro e que os resultados precisam aparecer. Assim, a diretoria aguarda o final da participação da equipe no Campeonato Carioca. O treinador já sabe que vencer esse título é primordial para a tranquilidade do trabalho neste momento e que, depois disso, haverá uma avaliação mais profunda para saber se o Flamengo está mesmo no caminho certo. Por enquanto, o lema interno é silêncio de trabalho.

Classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo espera a partida do Vasco, diante do Bangu, nesta quinta-feira (09), para saber quem será o seu adversário e como ficará a vantagem do empate.