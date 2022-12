Diretor do Athletico ministra palestra sobre futebol sul-americano no Qatar

Alexandre Mattos esteve no país durante o fim de semana da final da Copa do Mundo e falou sobre o clube em evento da Fifa

O CEO do Athletico-PR, Alexandre Mattos, foi responsável por uma palestra em evento da Fifa durante a disputa da Copa do Mundo no Qatar. Ele esteve no local para ministrar um curso sobre o mercado da bola do futebol sul-americano, como soube a GOAL.

Durante a passagem no país, o executivo ministrou palestras com estrelas do esporte, como o presidente Gianni Infantino, os ex-jogadores Roberto Carlos, Júlio César, Bebeto, Juan Pablo Sorín e Higuita.

O diretor do Athletico-PR falou sobre o futebol do clube presidido por Mario Celso Petraglia e explicou detalhes do esporte na América do Sul. A viagem do dirigente foi a convite da Fifa.

Alexandre Mattos atua como CEO do clube desde fevereiro de 2022. No período, foi vice-campeão da Libertadores e conduziu o time à sexta colocação do Campeonato Brasileiro.