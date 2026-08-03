O astro americano dos arremessos de três pontos Armoni Brooks voltou aos holofotes no mercado de transferências europeu, depois que a sufocante crise financeira enfrentada por seu novo clube, o francês ASVEL Villeurbanne, obrigou a equipe a recuar do acordo firmado com ele, apesar de ter assinado um contrato de dois anos com um salário superior a dois milhões de euros por temporada.

O jornal espanhol "As" afirmou que o jogador de 28 anos e 1,94 metro de altura está prestes a deixar o clube francês, que atravessa momentos difíceis após uma temporada catastrófica na liga europeia, na qual conquistou apenas 8 vitórias contra 30 derrotas, o que o levou a promover mudanças radicais em seu elenco.

Os problemas financeiros da equipe francesa colocaram Brooks à beira da saída, e espera-se que ele seja o próximo na lista de partidas depois de Francisco, já que o jogador vindo de Waco, no Texas, tem várias propostas tentadoras.

Segundo a imprensa sérvia, o Partizan Belgrado se retirou da disputa pela contratação do jogador, enquanto a concorrência permanece acirrada entre Real Madrid, Estrela Vermelha Belgrado e o espanhol Valencia Basket.

O Real Madrid, que passa por um processo de reconstrução completa após sua primeira temporada sem títulos em 15 anos, ainda tem urgente necessidade de reforçar seu elenco com vários jogadores em preparação para a temporada 2026-2027.

Até agora, juntaram-se ao clube merengue Jaime Pradilla, Mikael Jantunen e Timothé Luwawu-Cabarrot, enquanto permaneceram na equipe Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Sergio Llull, Theo Maledon, Alberto Abalde, Gabriel Procida, Gabriel Deck, Chuma Okeke, Usman Garuba (lesionado) e Edy Tavares.

A opção de contratar Brooks voltou com força à tona, especialmente porque o jogador americano se encaixa perfeitamente no que o Real Madrid procura: um ala ofensivo com ampla experiência no basquete europeu e capaz de fazer a diferença na linha dos arremessos de três pontos.